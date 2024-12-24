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ABD, Suriye'de Hava Saldırısında 2 DEAŞ Unsurunu Etkisiz Hale Getirdi

ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlediği hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:47
ABD, Suriye'de Hava Saldırısında 2 DEAŞ Unsurunu Etkisiz Hale Getirdi

ABD Hava Saldırısı ile DEAŞ'a Darbe Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde gerçekleştirdikleri hava saldırısı sonucunda 2 DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu operasyon, ABD güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürdüğü mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaralı Unsurlar ve İmha Edilen Malzeme

CENTCOM'un açıklamasına göre, saldırıda bir DEAŞ unsuru yaralanırken, örgüte ait silah yüklü bir kamyonun da imha edildiği ifade edildi. Bu operasyonun, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Önceki Saldırılar

Hatırlanacağı üzere, CENTCOM 20 Aralık tarihinde Suriye'de yaptıkları bir başka hava saldırısında DEAŞ liderlerinden Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu tür operasyonlar, ABD'nin bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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