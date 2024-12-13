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ABD, Suriye'de Kaybolan Vatandaşını Geri Aldı

ABD, Suriye'de devrim sonrası kurtarılan vatandaşı Timmerman'ı askeri helikopterle geri aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:12
ABD, Suriye'de Kaybolan Vatandaşını Geri Aldı

ABD, Suriye'de bulunan vatandaşı Timmerman'ı teslim aldı

ABD'nin 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan vatandaşı Travis Pete Timmerman'ı teslim aldığı bildirildi.

Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan ABD'li bir yetkili, Timmerman'ın ABD'ye ait askeri bir helikopterle Suriye dışına çıkarıldığını duyurdu.

Şam'daki AA muhabirlerine göre, Timmerman'a 8 Aralık'ta, Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduktan sonra, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaşılmıştır.

Yapılan açıklamada, Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" ifade etti. Timmerman, ayrıca Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait Filistin Şubesi adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.

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