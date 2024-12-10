ABD, Suriye'de Türkiye ile Yakın Temas İçinde

ABD'nin Suriye Politikası Üzerine Önemli Açıklamalar

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye konusunda Türkiye ile yakın temas halinde olacaklarını duyurdu. Wood, bu kapsamda Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Suriye'deki gelişmeleri anlamak için birlikte çalışacağız," dedi.

Wood, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG hedefleriyle ilgili sorulara yanıt verirken, Suriye'de istikrar sağlamak için çabaların devam edeceğini belirtti. İstikrarın sağlanmasının Suriye halkının arzuladığı bir durum olduğunun altını çizdi.

Geçiş Süreci ve İnsan Hakları

Wood, Suriye halkının destekleyebileceği demokratik bir geçiş sürecinin önemine değindi. "Suriye halkının haklarına ve onuruna saygı duyan bir yönetim görmek istiyoruz," diyen Wood, uluslararası toplumun bu çabaları desteklemesi gerektiğinin üzerinde durdu.

Ayrıca, Suriye'de yönetimi devralanların uluslararası gözlem altında olduğunu ve kimyasal silahların güvenliğinden endişe duyulduğunu ifade etti. Esed rejiminin eylemlerinin uluslararası kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın BM Temsilcisinden Açıklamalar

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduğunu bildirdi. Nebenzya, sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Nebenzya ayrıca, Suriye'deki savaşan gruplar arasındaki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve özellikle Heyet Tahrir Şam ile ilgili konuların hassas olduğunu söyledi. Terör örgütleri arasında yer alan bu grubun durumu üzerine BMGK'da görüşmeler yapıldığını ifade etti.