ABD, Suriye'deki DEAŞ Kamplarını Vurdu

ABD, Suriye'deki DEAŞ Terör Kamplarını Hedef Aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait olduğu bilinen kamplara yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu tespit edilen bölgelerin hedef alındığı belirtildi.

75'ten Fazla Hedef Vuruldu

CENTCOM, ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanarak 75'in üzerinde hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırılara ilişkin yapılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı vurgulandı.

DEAŞ’ın Yeniden Yapılanmasına İzin Verilmeyecek

Yapılan açıklamada, bu saldırıların amacı, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek olarak gösterildi. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Hiç şüpheniz olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Bölgedeki Faaliyetlerin Sürekliliği

CENTCOM, bölgedeki müttefikleri ile birlikte DEAŞ faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım'dan itibaren rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar tırmandı. Bu süreçte, gruplar 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağladı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü kaybederek çöktü. Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkentten kaçtı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’teki terörist gruplara yöneldi.