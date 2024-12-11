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ABD, Suriye'deki Geçiş Sürecine Destek Verdi

ABD yönetimi, Suriye'de geçiş sürecine destek olacağını ve HTŞ'nin eylemlerini izleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 00:20
ABD, Suriye'deki Geçiş Sürecine Destek Verdi

ABD Yönetimi, Suriye'deki Geçiş Sürecine Desteğini Yeniledi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'de geçiş sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, Suriye halkına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Joe Biden ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamalarını hatırlatarak, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Geçiş sürecinde Suriye halkına destek olmak için arabulucular da dahil olmak üzere tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olduklarını ifade etti.

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilgili yapılan söylemlerin farkında olduklarını, ancak asıl odaklarının HTŞ ve diğer unsurların eylemleri üzerine olacağını vurguladı.

Austin Tice'ın Kurtarılması İçin Çalışmalar Sürüyor

ABD'li sözcü, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın serbest kalması için gerekli tüm adımları attıklarını dile getirdi. Jean-Pierre, bu konunun Biden yönetimi için yüksek öncelik taşıdığını belirtti.

Jean-Pierre, "Başkan'dan da duydunuz, Tice'ın hayatta olduğuna umutluyuz. Onun bulunması ve eve dönebilmesi için Türklerle ve diğer aktörlerle iş birliği yapıyoruz." diye konuştu.

Austin Tice, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı. Kaçırılması sonrası yayımlanan videolar, Tice'ın gözleri bağlı bir şekilde tutulduğunu göstermişti ancak bu olayın sorumluluğunu üstlenen bir grup henüz ortaya çıkmamıştır.

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