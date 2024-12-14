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ABD, Suriye'deki HTŞ ile Temas Kurduğunu Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki terör örgütü HTŞ ile direkt temas sağladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:12
ABD, Suriye'deki HTŞ ile Temas Kurduğunu Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin terör listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile doğrudan temas kurduklarını resmen duyurdu. Blinken, bu açıklamayı Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenen bir toplantı kapsamında Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptı.

Suriye'deki Durum ve Geçiş Hükümeti

Basın toplantısında Blinken, Suriye'nin son yıllarda önemli değişimlere uğradığını belirterek, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD ve diğer bölgesel güçlerin Suriye’nin geçici liderleri ile gelecekteki hükümete destek ve tanınma karşılığında uyulmasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaşıldığını vurguladı.

Kapsayıcı Bir Geçiş Süreci

Blinken, Suriye’deki gelecekteki geçiş hükümeti için belirledikleri prensiplerden bazılarını sıraladı: azınlıklar ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı tolerans tanınmaması ve kimyasal silahların imha edilmesi. Ayrıca, Suriye'nin komşuları ile iyi geçinmesi gerektiğinin altını çizdi.

HTŞ ile İletişim

Bir gazetecinin HTŞ ile iletişim olup olmadığına dair sorusunu yanıtlayan Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz"Austin Tice'in bulunup eve getirilmesinin önemine dikkat çekti.

SDG ve DEAŞ İle İlgili Endişeler

Blinken, Suriye'de 'SDG' adını kullanan PKK/YPG terör örgütü ile ilgili Türkiye'deki yetkililerle görüştüğünü hatırlattı. Ayrıca, DEAŞ'ın Suriye'deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğine de vurgu yaptı.

Toplantıya Katılan Ülkeler

Akabe'de düzenlenen toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılmakta.

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