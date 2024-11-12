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ABD, Suriye'deki İran Destekli Hedeflere Saldırı Düzenledi

ABD, Suriye'deki İran destekli gruplarla bağlantılı 9 hedefe karşılık saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:31
ABD, Suriye'deki İran Destekli Hedeflere Saldırı Düzenledi

ABD, Suriye'deki İran Destekli Grupları Vurdu

ABD, personeline yönelik artan saldırılar karşısında Suriye'deki İran destekli gruplara ait 9 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu hamle, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından resmi web sitesinden duyuruldu.

Saldırıların Nedeni

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'de bulunan Amerikan personeline yönelik yapılan saldırılara karşılık verildiği belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonun, ilgili grupların gelecekte ABD ve müttefiklerine yönelik saldırı düzenleme ihtimalini azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

CENTCOM Komutanı'nın Açıklamaları

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, 'ABD personelini ve ortaklarını korumak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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