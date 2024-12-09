DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

ABD, Suriye'deki Kimyasal Silahların İmhası İçin Çalışmalara Başladı

ABD, Suriye'deki kimyasal silahların imhası için Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği içerisinde çalıştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:22
ABD, Suriye'deki Kimyasal Silahların İmhası İçin Çalışmalara Başladı

ABD, Suriye'deki Kimyasal Silahların İmhası İçin Çalışmalara Başladı

ABD'nin Suriye'de devrik lider Beşşar Esed rejimine ait kimyasal silahların imhası için Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği yaptığı iddia edildi. Amerikan basın kuruluşu Axios, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, yönetimin kimyasal silahların imhasına yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Kimyasal Silahların Geleceği Üzerine Çalışmalar

61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Suriye'deki kimyasal silahların geleceğine odaklandığı belirtildi. Yetkili, klor gazı gibi kimyasal silahların yok edilmesi veya güvence altına alınması konusunda bölgedeki ABD ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. "Bu konuda ihtiyatlı tedbirler alıyoruz. Malzemelerin kimsenin eline geçmemesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." sözleri dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler ve Kimyasal Silah Kullanımı

Uluslararası camianın dikkatini çeken 21 Ağustos 2013 tarihinde Doğu Guta’da gerçekleşen kimyasal silah katliamında 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından yayımlanan raporlara göre, Esed rejimi, Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazı kullanılarak düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulmuştu.

Suriye'deki Çatışmaların Son Durumu

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta etkinlik gösterdi. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ilerleyen gruplar, halkın da desteğiyle Baas rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Suriye Milli Ordusu ise Türkiye sınırına yakın Tel Rıfat bölgesini özgürleştirdikten sonra Münbiç’teki teröristlere yönelik harekâta yöneldi.

İLGİLİ HABERLER

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Java Adası'nda Sel Felaketi: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Merriam-Webster Sözlüğü, 2024 Yılının Kelimesi Olarak 'Kutuplaşma'yı Seçti
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
5
İsrail'in Saldırıları ve 'Çevresel Nekbe': Filistin'de Ekolojik Yıkım
6
Meksika'da Uçak Kaçırma Girişimi Engellendi
7
Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''