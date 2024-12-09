ABD, Suriye'deki Kimyasal Silahların İmhası İçin Çalışmalara Başladı

ABD'nin Suriye'de devrik lider Beşşar Esed rejimine ait kimyasal silahların imhası için Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği yaptığı iddia edildi. Amerikan basın kuruluşu Axios, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, yönetimin kimyasal silahların imhasına yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Kimyasal Silahların Geleceği Üzerine Çalışmalar

61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Suriye'deki kimyasal silahların geleceğine odaklandığı belirtildi. Yetkili, klor gazı gibi kimyasal silahların yok edilmesi veya güvence altına alınması konusunda bölgedeki ABD ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. "Bu konuda ihtiyatlı tedbirler alıyoruz. Malzemelerin kimsenin eline geçmemesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." sözleri dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler ve Kimyasal Silah Kullanımı

Uluslararası camianın dikkatini çeken 21 Ağustos 2013 tarihinde Doğu Guta’da gerçekleşen kimyasal silah katliamında 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından yayımlanan raporlara göre, Esed rejimi, Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazı kullanılarak düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulmuştu.

Suriye'deki Çatışmaların Son Durumu

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta etkinlik gösterdi. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ilerleyen gruplar, halkın da desteğiyle Baas rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Suriye Milli Ordusu ise Türkiye sınırına yakın Tel Rıfat bölgesini özgürleştirdikten sonra Münbiç’teki teröristlere yönelik harekâta yöneldi.