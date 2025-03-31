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ABD, Suriye'nin Yeni Kabinesi İçin Umutlu Mesajlar Verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kurulan yeni kabinenin olumlu bir gelişme olmasını umut ediyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:04
ABD, Suriye'nin Yeni Kabinesi İçin Umutlu Mesajlar Verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve ülke için olumlu bir adım olmasını umduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulduğuna dair bilgilerin bulunduğunu belirtti. Bruce, Suriye halkının yıllardır despot Esed rejimi altında baskı gördüğünü ifade ederek, "Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'nin yaptırımları kaldırması için gelişmeleri dikkatle takip edeceğini dile getiren Bruce, bunun için Suriye'deki yetkililerin terörü reddetmesi, yabancı teröristlerin resmi görev almalarını engellemesi ve İran gibi dış güçlerin Suriye topraklarını suistimal etmesini önlemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Esed rejiminin kimyasal silahlarını yok etmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşları ve diğer kişilerin bulunmasına destek sağlaması ve Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara güvence vermesi gerektiğini belirtti.

Dün, Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için bir yemin töreni düzenlendi. Törende, yeni kabinenin detayları kamuoyuna duyuruldu.

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