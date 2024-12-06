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ABD Tarım Bakanlığı'ndan Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testi Talimatı

USDA, kuş gribi vakalarının artması nedeniyle süt stoklarının test edilmesini zorunlu kıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:41
ABD Tarım Bakanlığı'ndan Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testi Talimatı

ABD Tarım Bakanlığı Kuş Gribi Vakaları Üzerine Süt Testi Talimatı Yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), ülke genelinde son aylarda artan kuş gribi (H5N1) vakaları sonrasında süt stoklarına yönelik test uygulaması başlattı. Bakanlık, bu yeni talimatla çiğ süt testlerinin zorunlu olduğunu duyurdu.

Çiğ Süt Taşıyıcıları ve İşleyici Kuruluşlar İçin Numune Toplama

USDA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve bu örnekleri USDA ile paylaşmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bundan amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızlıca belirleyerek çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir." ifadelerine yer verildi.

Kuş Gribi Vakaları ve Etkileri

Şu ana kadar ABD'de 15 eyalette toplam 718 inek sürüsü kuş gribinden etkilendi. Bu virüs, özellikle kümes hayvanları ve süt inekleri arasında salgınlara yol açmakta. Tarım Bakanı Tom Vilsack, yaptığı basın açıklamasında, "Bu talimat, çiftçilere ve çiftlik çalışanlarına hayvanlarını ve kendilerini koruma konusunda daha fazla güven verecek ve virüsün ülke çapında yayılmasını hızlı bir şekilde kontrol altına almamıza yardımcı olacaktır." dedi.

İnsanlarda Kuş Gribi Durumu

Ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edilmiştir. Bu vakaların çoğunluğunun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından kaynaklandığı ancak hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi. Bilim insanları, insanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını belirtmekte. Ancak H5N1'in insanlarda evrimleşerek potansiyel bir salgına yol açabileceği endişeleri devam ediyor.

FDA'nın Açıklamaları

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Nisan ayında "test edilen 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını", ancak bu sonuçların ticari sütlerin tehlike arz ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. FDA, belirli sıcaklıkta sütün ısıtılmasının zararlı bakterileri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu duyurdu.

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