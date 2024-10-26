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ABD, Tayvan'a 2 Milyar Dolarlık Füze Satışı Onayladı

ABD, Tayvan'a 2 milyar dolarlık NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi. Bu gelişme, Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:44
ABD, Tayvan'a 2 Milyar Dolarlık Füze Satışı Onayladı

ABD, Tayvan'a Silah Satışını Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile egemenlik tartışmaları yaşayan Tayvan'a, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışını onayladığını duyurdu. Bu satışın arasında, karadan havaya füzeler ve radar sistemleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) türündeki füzeler ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" adlı radar sistemlerinin Tayvan'a sunulacağı belirtildi. Satışın finansal detaylarında, füzeler için 1.16 milyar dolar, radar sistemleri için ise 828 milyon dolar ödeme yapılacağı ifade edildi.

Tayvan'dan Gelen Tepkiler

Tayvan Savunma Bakanlığı, NASAMS sisteminin Ukrayna'daki çatışmalarda başarıyla test edildiğini ve bu sistemin, Tayvan ordusunun hava savunma yeteneklerini güçlendireceğini belirtti.

Çin'in Olası Tepkisi

Bu silah satışına onay verilmesi üzerine, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in tepkisinin artması bekleniyor. Çin, daha önceki silah satışları nedeniyle birçok Amerikan şirketine yaptırım uygulamıştı.

Çin'in sahip olduğu topraklar arasında saydığı Tayvan, 1949'dan beri fiili bağımsızlık süreci yaşamaktadır. Çin ve Tayvan arasındaki siyasi ayrılıklar, iç savaşın ardından günümüze kadar uzanmıştır.

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