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ABD, Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Satış Onayı Verdi

ABD, Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri satış onayı vererek, bölgedeki güvenliğine katkı sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:08
ABD, Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Satış Onayı Verdi

ABD, Tayvan'a Askeri Destek Sağlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, egemenlik mücadelesi veren Tayvan'a yönelik 228 milyon dolarlık askeri satış için onay verdi. Bu satış, havacılık bağlantılı ürün ve hizmetleri kapsıyor.

Açıklama ve İçerik

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, hava araçlarına yönelik yedek parça, onarım ve bakım hizmetlerini içeren bu Yabancı Askeri Satış'a onay verdi. Satış çerçevesinde ABD, mühendislik ve lojistik destek gibi çeşitli teknik hizmetleri de sağlayacak.

Tayvan'ın Güvenliği İçin Önemli Bir Adım

Bu, Başkan Joe Biden yönetiminin Tayvan'a onayladığı 16. askeri satış oldu. Ancak, bu satışın hayata geçmesi için ABD Kongresi'nin de onay vermesi gerekmektedir. ABD, Tayvan'ı resmi olarak tanımıyor fakat 1979'dan beri Tayvan İlişkileri Yasası gereği, adanın öz savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla askeri yardım sağlama yükümlülüğünü taşıyor.

Tayvan Yönetiminden Teşekkür Mesajı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bu satışın onaylanması üzerine Washington yönetimine, "Tayvan'ın güvenliğini koruduğu için" teşekkür etti. Aynı zamanda, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Tayvan'a yönelik sık sık uyguladığı "gri bölge tacizlerinin", adanın kara suları ve hava sahasında baskı yarattığına dikkat çekti.

Çin ile Süregelen İhtilaf

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Ancak, 1949'dan bu yana Tayvan, fiili bağımsızlık iddiasını sürdürüyor. Bu durum, iki taraf arasında tarihsel bir iç savaştan kaynaklanan ayrılık ve egemenlik mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor.

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