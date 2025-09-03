ABD Temsilciler Meclisi 33 bin 295 Sayfa Epstein Kayıtlarını Yayımladı

Komitenin açıklaması ve belgelerin kapsamı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Jeffrey Epstein davasına ilişkin 33 bin 295 sayfa belgeyi yayımladığını açıkladı. Komite internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu kayıtların Adalet Bakanlığı tarafından sağlandığı ve Bakanlığın ilave kayıtları sunmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunun kayıtlara erişebileceği adreslerin paylaşıldığı kaydedildi. Komite başkanı James Comer, 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.

Epstein olayı ve dosyada yer alan isimler

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin adları yer aldı.

Soruşturmalar, iddialar ve incelemeler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı, son dönemde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgeler üzerine inceleme yürüttü. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'a ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İncelemeler sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı ve Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı. Bazı iddialarda ise hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bazıları hakkında örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona mektup yazmasını istediğini ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.