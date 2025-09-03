DOLAR
41,17 -0,05%
EURO
47,86 -0,02%
ALTIN
4.672,28 0,06%
BITCOIN
4.592.549,48 -0,15%

ABD Temsilciler Meclisi 33 bin 295 Sayfa Epstein Kayıtlarını Yayımladı

ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein davasına ait Adalet Bakanlığı kaynaklı 33 bin 295 sayfalık belgeyi kamuoyuna sundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 02:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 02:29
ABD Temsilciler Meclisi 33 bin 295 Sayfa Epstein Kayıtlarını Yayımladı

ABD Temsilciler Meclisi 33 bin 295 Sayfa Epstein Kayıtlarını Yayımladı

Komitenin açıklaması ve belgelerin kapsamı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Jeffrey Epstein davasına ilişkin 33 bin 295 sayfa belgeyi yayımladığını açıkladı. Komite internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu kayıtların Adalet Bakanlığı tarafından sağlandığı ve Bakanlığın ilave kayıtları sunmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunun kayıtlara erişebileceği adreslerin paylaşıldığı kaydedildi. Komite başkanı James Comer, 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.

Epstein olayı ve dosyada yer alan isimler

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin adları yer aldı.

Soruşturmalar, iddialar ve incelemeler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı, son dönemde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgeler üzerine inceleme yürüttü. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'a ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İncelemeler sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı ve Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı. Bazı iddialarda ise hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bazıları hakkında örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülmüştü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona mektup yazmasını istediğini ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun Mısır Doğal Gaz Anlaşmasını 'Kendi Onayı'na Bağladığı İddiası
2
Samsun Canik'te 'Dolandırıcılık' Zanlısı İ.K. Yakalandı — 6 Yıl 1 Ay Hapis
3
Eskişehir Odunpazarı'nda Müstakil Evden 1 Ton Çöp Çıkarıldı
4
ASSAN Group a Şok İddia: MKE ve TÜBİTAK ın Gizli Bilgileri Temin Edildi
5
Edirne'de 'Sevenler' Suç Örgütü: Firari 2 Şüpheli Bağ Evinde Yakalandı
6
BM Raportörleri Gazze İnsani Yardım Vakfı'ndaki Zorla Kaybetmeleri Kınıyor
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter