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ABD Temsilciler Meclisi, 895 Milyar Dolarlık Savunma Tasarısını Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 895 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Tasarı, savunma harcamalarını ve ordu mensubu maaşlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:16
ABD Temsilciler Meclisi, 895 Milyar Dolarlık Savunma Tasarısını Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Tarihi Onay

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından hazırlanan 2025 mali yılı bütçesini kapsayan 895 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) için onay verdi.

Tasarıda Yer Alan Önemli Düzenlemeler

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan habere göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, tasarıda yapılan değişikliklerin ardından oylama gerçekleştirdi. Demokrat üyelerin yarısından fazlasının "hayır" oyu vermesine rağmen, tasarı 281 oyla kabul edildi.

Tasarı, asker maaşlarına yönelik %4.5 zam önerisinin yanı sıra, kıdemsiz askerler için %14.5'lik bir artırımı da içermektedir.

Bunun yanı sıra, tasarı Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki altyapı gelişimine yanıt vermek amacıyla ABD askeri varlığını artırmayı hedefliyor ve Pasifik Caydırıcılık Girişimi için 2 milyar dolar kaynak tahsis ediyor.

Askeri Personel ve Aile Destekleri

Genişletilmiş gemi inşası için 33.5 milyar dolar ayrılan tasarı, nükleer enerjili denizaltılar, üç güdümlü füze destroyeri ve 92 savaş uçağı yapımına izin veriyor. Ayrıca, çocuk bakımı için mali yardım sağlayan programlara fon tahsis etme vadinde bulunuyor.

Ordu personelinin eşlerine yönelik iş fırsatlarının artırılması amacıyla pilot programların genişletilmesi de tasarıda yer almaktadır. Askeri konut, okul ve çocuk bakım merkezlerinin inşası için ilgili düzenlemeler de eklenmiştir.

İlerleyen Süreç

Tasarı, Kongre'nin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul edilmekte. Bu süreç sonunda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesi'nde birleştiriliyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da tasarıya ilişkin oylamanın önümüzdeki haftanın sonunda yapılması bekleniyor.

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