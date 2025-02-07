ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu ile Görüşerek İsrail'e Sarsılmaz Destek Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

ABD ziyaretinin son gününde Kongre'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson tarafından ağırlandı. Görüşmeyle ilgili olarak kameralar karşısına geçen ikili, Amerikan-İsrail ittifakının çok derin ve köklü olduğunu belirtti.

“Başbakan Netanyahu'ya, gerçekten olağanüstü zorlukların yaşandığı bir dönemde bölgeyi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirme konusundaki kararlılığı için teşekkür ediyorum. ABD'nin İsrail'e olan desteği sarsılmazdır,” diyen Johnson, bu desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Netanyahu ise Joe Biden döneminde sevkiyatı askıya alınan bombaların Donald Trump yönetimi iş başına gelir gelmez yeniden gönderilmeye başlandığını belirterek, bunun için Trump'a teşekkür etti. Gazze'de Hamas'ın yönetimde olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, “Eğer Hamas orada kalmaya devam ederse Gazze'nin ve bölgemizde barışın bir geleceği olmayacaktır,” dedi.