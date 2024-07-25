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ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yapılan suikast girişimini araştıracak bir görev gücü kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:06
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Soruşturması

Temsilciler Meclisi'nden Suikast Girişiminde Soruşturma Kararı

ABD Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin araştırılması için iki partiden 13 temsilciden oluşan bir görev gücü oluşturma kararı aldı.

Meclis'te gerçekleştirilen oylamada, 13 Temmuz'da Trump'a karşı düzenlenen suikast girişiminin detaylı bir şekilde soruşturulması için 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrat temsilciden oluşan bu görev gücü, 416 oyla kabul edildi.

Meclis Başkanı'nın Açıklamaları

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Ulusumuzun liderlerinin güvenliğini sağlamak, partiler üstü bir sorumluluktur" diyerek bu konuda ortaklaşmanın önemini vurguladı.

Görev gücünün amacı, suikast girişiminin nasıl gerçekleştiği ve güvenlik zaafiyetlerinin neler olduğuna ışık tutmak olarak belirlendi. Ekibin, benzer olayların tekrarlanmaması için gereken önlemleri de değerlendireceği ve nihai raporunu aralık ayında sunacağı bildirildi.

Olayın Detayları

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlenen bir seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı bir saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralanmış ve ABD Gizli Servisi, saldırganı etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı bir suikast girişimi olarak değerlendirdi ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi.

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