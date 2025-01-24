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ABD Temsilciler Meclisi, Orman Yangını Riskini Azaltan Tasarıyı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, California'daki orman yangınlarına karşı 'Orman Rehabilitasyon' yasasını kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:19
ABD Temsilciler Meclisi, Orman Yangını Riskini Azaltan Tasarıyı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Orman Yangını Riskini Azaltan Tasarıyı Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlar devam ederken, Temsilciler Meclisi orman yangını riskini azaltmayı hedefleyen "Orman Rehabilitasyon" yasa tasarısını kabul etti. Yangınların 7 Ocak'ta başladığı bölgedeki önlemlerin sıkılaştırılması amacıyla geliştirilen bu tasarı, 279 aleyhine 141 oyla kabul edildi.

Yasa Tasarısının Hedefleri

Tasarı, ormanların yangınlara karşı daha dayanıklı hale gelmesini amaçlamakta ve bu süreçte gereksiz hukuki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, yasa tasarısının doğal kaynakların korunmasına yönelik önlemler için önemli projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Scalise, ayrıca yıkıcı orman yangınlarına karşı gelişen teknoloji kullanımının artırılmasının yanı sıra, yangınlardan etkilenen insanların toparlanmalarına destek sağlayacak hizmetlerin de bu yasayla birlikte sağlanacağını ifade etti.

Los Angeles Yangınları ve Etkileri

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları, özellikle Pacific Palisades bölgesinde etkili oldu. Yangınlar, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi bölgelerde hızla yayılarak 28 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yangının oluşturduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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