ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Desteklediği Geçici Bütçe Tasarısını Reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddederek hükümetin kapanma ihtimalini artırdı. Kongre'nin, hükümetin kapanmasını önlemek için cuma gece yarısına kadar vakti kaldığı bildirildi.

Geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 "hayır" oyu alarak reddedildi. Bu tasarı, Trump'ın desteğine karşın, bazı Cumhuriyetçiler ve demokratlar tarafından da onay görmedi. Oylamada, 78 Cumhuriyetçi meclis üyesi de söz konusu tasarıya "hayır" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, cuma gece yarısından önce geçici bütçe tasarısında bir çözüm bulabileceklerine inandıklarını ifade etti. Daha önce, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir uzlaşma sağlanmıştı; ancak çarşamba günü Trump'ın olumsuz açıklamaları bu durumu bozdu.

Trump'ın muhalefeti, hükümetin kapanma ihtimalini ciddi şekilde artırdı. ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayacak olan 2025 mali yılı için hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici bütçe tasarısını Eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihin yaklaşmasıyla Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlamayı içeren bir bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Ancak, Trump'ın muhalefeti nedeniyle tasarının geçişinin tehlikeye girmesi, hükümetin kapanma riskini artırdı.

Federal Hükümetin Kapanması Ne Anlama Geliyor?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi zamanında onaylayamazsa, bu süre geçici bütçelerle kapatılmak zorundadır. Bütçenin onaylanamadığı durumlarda federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmaktadır.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli gibi "hayati personel" kategorisinde bulunan çalışanlar görevlerine devam eder. Ancak, bu çalışanlar kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçene kadar alamazlar.