ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye Yaptırım Tasarısını Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanmasını talep eden tasarıyı kabul etti. Yapılan oylamada 243 'evet' oyuna karşı 140 'hayır' oyu kullanıldı.

Tasarıda, İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emrinin en sert biçimde kınanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, UCM'ye ABD'den ya da müttefiklerinden bir kişinin soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ya da yargılanması konusunda destek verenlere yaptırım uygulanması istendi.

Geçmiş Oylama Deneyimi

İlk olarak Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi'nde UCM'ye yaptırım uygulanması talep edilen tasarı, 247 'evet' oyuna karşı 155 'hayır' oyuyla kabul edilmiş, ancak Demokrat çoğunluk nedeniyle Senato'ya gönderilmemişti. Tasarının yasalaşması için hem Senato'da onay alması hem de ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Eleştiriler Gündemde

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat James McGovern, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ederken Meclisin UCM'ye odaklanmasını eleştirdi. McGovern, "Halihazırda doğal bir afetle mücadele ediyoruz. Yüz binlerce kişi, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ve tüm mahalleleri yok eden yangından kaçmaya çalışıyor," şeklinde konuştu.

McGovern, ABD'de ayrıca 40 milyon kişinin aç olduğunu belirterek, "Gerçekten bağlantısı olmayan elit Cumhuriyetçi Parti, vaktimizi UCM'ye yaptırım uygulamaya harcamak istiyor," ifadelerini kullandı.