ABD Temyiz Mahkemesi: 430 Bin Göçmenin Koruması Sona Erebilir

ABD temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezueladan gelen yaklaşık 430 bin göçmen için tanınan geçici yasal koruma ve şartlı tahliyenin dava sonuçlanana kadar sonlandırılmasına hükmetti.

Mahkeme Kararı ve Gerekçe

Mahkeme, bölge mahkemesi tarafından nisanda verilen durdurma kararını kaldırdı. Karar metninde "telafisi imkansız zarar ihtimali, tek başına kararın ertelenmesini haklı çıkaramaz." ifadesi yer aldı.

Süreçteki Dönemler

Trump yönetimi, mart ayında göçmenler için insani şartlı tahliye korumalarını sona erdirmişti. Bölge mahkemesi ise nisanda bu sona erdirme kararını durdurmuştu.

Kararın uygulanıp uygulanmayacağı ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği, mahkeme evrakları ve başvurular doğrultusunda ilerleyen günlerde daha netleşecek.