ABD Temyiz Mahkemesi: 430 Bin Göçmenin Koruması Sona Erebilir

ABD temyiz mahkemesi, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yaklaşık 430 bin göçmenin geçici korumasının dava sonuçlanana dek sona erdirilebileceğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:56
ABD Temyiz Mahkemesi: 430 Bin Göçmenin Koruması Sona Erebilir

ABD Temyiz Mahkemesi: 430 Bin Göçmenin Koruması Sona Erebilir

ABD temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezueladan gelen yaklaşık 430 bin göçmen için tanınan geçici yasal koruma ve şartlı tahliyenin dava sonuçlanana kadar sonlandırılmasına hükmetti.

Mahkeme Kararı ve Gerekçe

Mahkeme, bölge mahkemesi tarafından nisanda verilen durdurma kararını kaldırdı. Karar metninde "telafisi imkansız zarar ihtimali, tek başına kararın ertelenmesini haklı çıkaramaz." ifadesi yer aldı.

Süreçteki Dönemler

Trump yönetimi, mart ayında göçmenler için insani şartlı tahliye korumalarını sona erdirmişti. Bölge mahkemesi ise nisanda bu sona erdirme kararını durdurmuştu.

Kararın uygulanıp uygulanmayacağı ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği, mahkeme evrakları ve başvurular doğrultusunda ilerleyen günlerde daha netleşecek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
2
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
4
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
5
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
6
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi
7
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği