ABD Ticaret Bakanlığı Suriye'ye İhracatı Kolaylaştıran Yönetmelik Yayımladı

BIS, tamamen sivil amaçlı bazı ABD menşeli malların, iletişim ve sivil havacılık ürünlerinin Suriye'ye ihracatını kolaylaştıran bir yönetmelik yayımladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:55
ABD Ticaret Bakanlığı Suriye'ye ihracat kurallarını gevşetti

ABD Ticaret Bakanlığı Suriye'ye ihracat kurallarını gevşetti

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Suriye'ye bazı ABD menşeli malların ihracatını kolaylaştıran yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmeliğin kapsamı

Yönetmelikle birlikte tamamen sivil amaçlı ABD menşeli mallar, yazılımlar ve teknolojiler ile tüketici iletişim cihazları ve sivil havacılıkla ilgili belirli ürünlerin genellikle ihracat lisansı olmadan Suriye'ye gönderilebileceği bildirildi.

BIS açıklamasında, düzenlemenin telekomünikasyon altyapısı, sanitasyon, enerji üretimi ve sivil havacılık ile ilgili ihracatlar için lisans onaylarını kolaylaştırdığı belirtildi. Buna karşın Suriye'ye çift kullanımlı ürünlerin ihracatı için yapılan tüm başvuruların durum bazında inceleneceği vurgulandı.

Güvenlik istisnaları

BIS, yaptırımlara tabi bazı Suriyeli şahıslar ve kuruluşlar da dahil olmak üzere, ürünlerin son kullanıcılarının kötü niyetli kişiler olması durumunda ihracatı kısıtlama yetkisinin devam edeceğini açıkladı.

İdari dayanak ve yetkililerden değerlendirme

Açıklamada, yönetmeliğin ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Haziran 2025 tarihli başkanlık kararnamesinde belirtilen, ülkenin 'birleşik ve kendisiyle ve komşularıyla barışık bir Suriye'yi destekleme taahhüdünü' yerine getirme amacına hizmet ettiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Müsteşarı Jeffrey Kessler, 'Bugünkü adımlar, Trump yönetiminin Suriye halkına yeni hükümetleri altında istikrarlı ve müreffeh bir gelecek arayışında yeni bir başlangıç yapma fırsatı verme sözünün bir devamı niteliğindedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik yankılar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X platformundaki paylaşımında yönetmeliğe övgüde bulunarak, yaptırımların hafifletilmesine yönelik Trump'ın tutumunun bu adımla sürdüğünü belirtti. Barrack, istikrarın ekonominin işlemesine izin verilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Sonuç olarak, yayımlanan düzenleme telekomünikasyon, altyapı, enerji ve sivil havacılık gibi alanlarda belirli sivil ürünlerin Suriye'ye gönderimini kolaylaştırırken, güvenlik ve yaptırım kapsamındaki riskler için inceleme ve kısıtlama mekanizmaları devam ediyor.

