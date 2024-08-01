ABD, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Sürecine Destek Veriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin özel temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan'ın gerçekleştirdiği görüşmeyi memnuniyetle karşıladı. Bu buluşmanın bölgesel barış ve istikrar adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Toplantı Hakkında Detaylar

Kılıç ve Rubinyan, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki bu toplantıyı olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar getirileceği yönündeki umudumuz artıyor," şeklinde ifade etti.

Teknik Çalışmalar ve Vize Kolaylıkları

Özel temsilciler, ayrıca Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının faaliyete geçirilmesi için gereken teknik ihtiyaçları ve diplomatik pasaport hamilleri için vize prosedürlerinin kolaylaştırılması konularında müzakerelerde bulundu. Nihai hedeflerinin tam normalleşme olduğuna vurgu yaparak, sürecin ön koşulsuz olarak devam etmesi gerektiğini belirttiler.

, Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu görüşmeler, her iki taraf için de barış ve iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir fırsat sunuyor.