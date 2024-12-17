ABD, Türkiye'nin Suriye'deki PKK Terör Tehdidi Konusundaki Endişelerini Anlıyor

ABD, Türkiye'nin Suriye'deki Endişelerine Destek Veriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili Türkiye'nin meşru endişelerini anladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK/PYD Terör Tehdidi

Miller, Suriye'deki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Yaklaşımı

Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığına dair çok meşru endişelerini de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bunun nedeninin ABD'nin Türk hükümeti ile bu konular hakkında sürekli konuşarak ileriye dönük bir yol bulmaya çalışması olduğunu vurguladı.

Suriye'nin Geleceği

Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu" belirtti. Sözlerine devam ederek, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir alt ulusal milis grubun olmaması gerektiğine işaret etti ve Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın kesinlikle uygun olduğunu ifade etti.

Suriye Halkının Kararı

Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği sorusuna ise Miller, "Bu, ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." yanıtını verdi. Miller, Suriye halkının, hükümeti ve anayasalarını oluştururken, özlemlerini ve sivil toplumda gerçekleşen normal uzlaşmaları temsil eden çerçevede karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Şeffaf ve Kapsayıcı Anayasa

Miller, ABD'nin bu süreçte ana prensipleri hatırlatma noktasında durduğunu belirterek, Suriye'de şeffaf ve kapsayıcı bir anayasanın benimsenmesinin önemini vurguladı.