ABD: Türkiye'nin Suriye'deki Terör Tehdidine Anlayışla Yaklaşıyoruz

Beyaz Saray, Türkiye'nin Güvenlik Endişelerini Destekliyor

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırında yaşadığı PKK/YPG kaynaklı meşru terör tehdidi konusunda endişelerini anladıklarını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Suriye'deki son durumu değerlendirirken, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" ifadesini kullandı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Rolü

Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili konuları ele aldığını belirtti. Türkiye'nin teröristlerle ilgili meşru endişelerinin bulunduğunu vurgulayan Kirby, "Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular. Bu tehditten endişe duymaları sebebiyle Türkleri suçlayamazsınız" dedi.

DEAŞ ile Mücadele ve Türkiye ile İletişim

ABD'nin önceliği olarak Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmaması konusuna dikkat çeken Kirby, bu doğrultuda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilişkilerin sürdüğünü ifade etti. Hem kendilerinin hem de SDG'nin odağının DEAŞ olması gerektiğini belirten Kirby, Türkiye ile bu konudaki anlaşmazlık noktaları üzerine görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.