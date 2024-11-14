ABD, Türkiye’ye Tarihi Eser İadesinde Önde Geliyor

Türkiye'ye Yapılan Tarihi Eser İadeleri

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, Türkiye’ye son 20 yılda 12.150'den fazla tarihi eser iadesi yapıldığını açıkladı. En yoğun iadenin ABD'den gerçekleştiğini belirten Boz, bu süreçte ülkelerle ikili anlaşmaların önemine vurgu yaptı.

Kaçakçılıkla Mücadelede Eğitim Önceliği

Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde konuşan Boz, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi'nin eğitim ve farkındalık çalışmalarına dikkat çekti. "Dünyada kaçakçılıkla mücadele dairesi altında eğitim ve farkındalık şubesi olan tek ülkeyiz" diyen Boz, halkın bu konuda bilinçlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Büyük Operasyonlar ve Başarılar

Güvenlik güçleriyle yürütülen büyük operasyonların da vurgulandığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Anadolu, Miras ve Define Operasyonu gibi projelerin başarıları gözler önüne serildi. Bu operasyonlarda binlerce eser ele geçirilirken, uzun yıllardır aranan suç örgütleri de çökertildi.

İşbirlikleri ve Gelecek Hedefler

Boz, "Son yıllarda ABD ile imzalanan ikili anlaşma büyük bir etki yarattı" diyerek, gelecekte daha fazla ülkenin bu konuda işbirliği yapmasını beklediklerini dile getirdi. Suç gruplarının hala aktif olduğunu belirten Boz, ülkeler arası işbirliklerinin kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduğunu vurguladı.

İsviçre’den Sıcak Gelişme

Son dönemde İsviçre'den geri alınan eserlerle ilgili bilgi paylaşan Boz, "İsviçre’de yapılan operasyonda 9 eser teslim aldık. Bu eserler arasında antik sikkeler ile Bizans dönemine ait bir bronz kandil de var" dedi. Söz konusu kandilin, operasyona neden olan önemli bir unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Bu eserlerin kısa süre içinde ülkemize döneceği müjdelendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.