ABD: Ukrayna'da Asker Bulundurmayacağız, Güvenlik Garantileri Sağlanabilir

Leavitt günlük basın toplantısında konuştu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna için güvenlik garantilerinin önemini kabul ettiğini ancak ABD'nin sahada asker bulundurmayacağını belirtti.

Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlarken, Başkan Trump'ın bu konudaki tutumunu aktardı: “Güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump, Ukrayna'da asker bulundurmayacağımızı kesin olarak belirtti ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz.”

Koordinasyon ve doğrudan diplomasi vurgusu

Leavitt, Trump'ın güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ve ulusal güvenlik ekibini Avrupa'daki müttefiklerle koordinasyon sağlamaları için görevlendirdiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan bir görüşme yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Leavitt, Başkan'ın bu tür anlaşmazlıkların iki ülke tarafından doğrudan görüşülmesi gerektiğine inandığını aktardı: “Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor.”

Leavitt, Trump'ın hem tarafların taleplerini hem de gerekirse hangi konuda taviz verileceğini anladığını savunarak, iki liderin masaya oturma konusunda istekli olduğunu ve bundan dolayı ilerleme görüldüğünü belirtti.

Trump ve Rusya ilişkisine dair değerlendirme

Leavitt, Rusya'nın Trump'a ve onun yaklaşımına yönelik saygısından söz ederek, Başkan hakkında şu yorumu yaptı: “Başkan Trump olmasaydı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bu çıkmaz çözülemezdi. Dünkü cesaret verici görüşmelerin ardından bunu başarabilecek tek kişi oydu.”