ABD, Ukrayna'da Barış Müzakereleri için Üst Düzey Ekip Oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerekli olan barış müzakerelerini yürütme konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu. Bu müzakerelerin bir parçası olarak, ekonomik işbirliğini teşvik edecek üst düzey bir ekip oluşturulması hedefleniyor.

Riyad'daki Toplantı Detayları

Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda da mutabık kaldığını belirtti. Ayrıca, Avrupa'nın da dahil olacağı müzakereler için iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine değindi.

Tüm Tarafların Taviz Vermesi Gerekiyor

Rubio, savaşı sona erdirmek için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğinin altını çizerken, müzakerelerin zorlu diplomasi süreçleri gerektirdiğini ifade etti. Özellikle Donald Trump'ın çaba ve etkisinden bahseden Rubio, müzakerelerde Trump'ın liderliğine vurgu yaptı.

Uzun ve Zorlu Bir Süreç

Konuşmasına devam eden Rubio, bu toplantının gelecekteki müzakereler için zemin hazırladığını, çatışmanın sona ermesinin ise ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın yanı sıra tüm dünya için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Tarafların, savaşa nasıl ve hangi mekanizma ile son verileceği konularında ciddi bir sürece girmeye istekli olduğunu belirten Rubio, sonuçların taahhütleri yerine getirme iradesine bağlı olacağını vurguladı.

Gelecekteki İlişkiler İçin Temel Oluşuyor

Rubio, toplantıda sağlanan ilerlemenin, mevcut çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bu süreçte, Rusya'nın yanı sıra diğer Avrupa ortaklarının da bu taahhütlere katılmalarının önem taşıyacağını belirtti.