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ABD, Ukrayna'nın Seferberlik Yaşını 18'e İndirmesini İstiyor

Biden yönetimi, Ukrayna'dan asker sayısını artırmak için seferberlik yaşının 18'e indirilmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:53
ABD, Ukrayna'nın Seferberlik Yaşını 18'e İndirmesini İstiyor

ABD'den Ukrayna İçin Acil Askeri Reform Önerisi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'daki asker sayısını artırmak amacıyla seferberlik yaşını 18'e indirmesi gerektiği iddia edildi. İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, bu talebin, Biden yönetiminin seçim sonrası sürecini dizayn etmeye hazırlanırken gündeme geldiğini belirtti.

Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından, Beyaz Saray, Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı. Biden yönetimi, görevi devretmeden önce Kiev'e milyarlarca dolarlık ek yardımlar yapmayı planlıyor. Yetkililer, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşında daha fazla asker bulundurması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett aracılığıyla, Ukrayna'nın en büyük ihtiyacının insan gücü olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için seferberlik yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi gerektiğini belirtti. Savett, "Dolayısıyla, saflarını doldurmak için uygun adımları atmaları halinde eğitim kapasitemizi artırmaya da hazırız," ifadesini kullandı.

Mevcut durumda, Ukrayna'nın asker sayısının 1 milyondan fazla olduğu ve ek olarak 160 bin kişinin daha silah altına alınması gerektiği bildirildi. Ukrayna, Nisan 2024'te seferberlik yaşını 27'den 25'e indirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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