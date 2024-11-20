ABD, Ukrayna'ya 100 Milyon Dolarlık Askeri Ekipman Satışına Onay Verdi

ABD, Ukrayna'ya 100 Milyon Dolarlık Askeri Ekipman Satışı Onayı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000'inci gününü geride bırakırken, ABD'nin Kiev yönetimine 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı bildirildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya gerçekleştireceği satışın onaylandığı belirtildi. Açıklamada, satışın Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceği ifade edilirken, Kongre'nin bu konuda bilgilendirildiği vurgulandı.

ATACMS Füzelerine İzin Verildi

Amerikan Washington Post gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemleri olan ATACMS'in sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılması iznini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına maruz kalması durumunda nükleer silahlarla yanıt verilecek bir doktrini onayladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.