ABD, Ukrayna'ya 125 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Gönderdi

ABD'den Ukrayna'ya Yeni Askeri Yardım Paketi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmasında kritik öneme sahip "yeni bir silah ve ekipman paketi" göndereceğini duyurdu. Bu yardım, Kiev'in savunma kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD bugün Ukrayna’nın, Rusya’nın devam eden saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olmak için acil ihtiyaç duyduğu önemli bir silah ve ekipman paketi gönderiyor." demiştir.

Blinken ayrıca, "Bu yeni yardımı, Ukrayna'nın topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek için en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan Joe Biden’ın da vurguladığı gibi, ABD ve uluslararası koalisyon, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Paketin İçeriği ve Değeri

125 milyon dolarlık destek paketi, hava savunma sistemleri, roket sistemleri, topçu mühimmatı, çok amaçlı radarlar ve tanksavar silahlar gibi önemli askeri malzemeleri içermektedir.

Bu son yardım, Biden’ın Ukrayna Güvenlik Ek Tahsisat Yasası’nı imzaladığı tarihten bu yana onuncu güvenlik yardımı paketi olma özelliği taşıyor.