ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Değerinde Ek Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD'den Ukrayna'ya Ek Askeri Destek

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları sırasında Kiev için kritik öneme sahip 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketini açıkladı.

Yeni Yardım Paketi Neleri Kapsıyor?

Washington'un Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu yeni paketin Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak acil silah ve teçhizat içerdiği vurgulandı. Paket, aşağıdaki unsurları içermektedir:

Hava Savunma Füzeleri

Roket Sistemleri

Topçular için Mühimmat

Tanksavar Silahları

Bradley Piyade Savaş Araçları

Diğer Zırhlı Araçlar

Toplantıda Açıklama Yapan Bakan

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Uluslararası Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın 24'üncüsünde, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Joe Biden tarafından bu yardım paketinin duyurulacağını ifade etti.