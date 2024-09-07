Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Değerinde Ek Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sunarak destek faaliyetlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:16
ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Değerinde Ek Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD'den Ukrayna'ya Ek Askeri Destek

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları sırasında Kiev için kritik öneme sahip 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketini açıkladı.

Yeni Yardım Paketi Neleri Kapsıyor?

Washington'un Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu yeni paketin Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak acil silah ve teçhizat içerdiği vurgulandı. Paket, aşağıdaki unsurları içermektedir:

  • Hava Savunma Füzeleri
  • Roket Sistemleri
  • Topçular için Mühimmat
  • Tanksavar Silahları
  • Bradley Piyade Savaş Araçları
  • Diğer Zırhlı Araçlar

Toplantıda Açıklama Yapan Bakan

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Uluslararası Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın 24'üncüsünde, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Joe Biden tarafından bu yardım paketinin duyurulacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları