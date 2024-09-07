ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolar Değerinde Ek Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD'den Ukrayna'ya Ek Askeri Destek
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları sırasında Kiev için kritik öneme sahip 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketini açıkladı.
Yeni Yardım Paketi Neleri Kapsıyor?
Washington'un Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu yeni paketin Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak acil silah ve teçhizat içerdiği vurgulandı. Paket, aşağıdaki unsurları içermektedir:
- Hava Savunma Füzeleri
- Roket Sistemleri
- Topçular için Mühimmat
- Tanksavar Silahları
- Bradley Piyade Savaş Araçları
- Diğer Zırhlı Araçlar
Toplantıda Açıklama Yapan Bakan
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Uluslararası Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın 24'üncüsünde, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde yapılan görüşmeler sonucunda Başkan Joe Biden tarafından bu yardım paketinin duyurulacağını ifade etti.