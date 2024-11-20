ABD, Ukrayna'ya 275 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak

ABD'den Ukrayna'ya Büyük Destek

ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını açıkladı.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yardım paketi, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında sunulacak ve roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları gibi en acil ihtiyaçları karşılayacak.

Yardım Kalemleri

Yardım paketinde yer alacak malzemeler arasında 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanlar da bulunacak.

Devam Eden Destek

Açıklamada, bu yardım paketinin 2021 yılının ağustosundan bu yana Pentagon envanterlerinden sağlanan 70. ekipman dilimi olduğu belirtilerek, ABD'nin Ukrayna'nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.