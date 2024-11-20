DOLAR
34,45 0,03%
EURO
36,28 0,82%
ALTIN
2.934,02 -0,54%
BITCOIN
3.237.283,43 -1,58%

ABD, Ukrayna'ya 275 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak

ABD, Ukrayna’nın güvenliği için 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:21
ABD, Ukrayna'ya 275 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak

ABD'den Ukrayna'ya Büyük Destek

ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını açıkladı.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yardım paketi, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında sunulacak ve roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları gibi en acil ihtiyaçları karşılayacak.

Yardım Kalemleri

Yardım paketinde yer alacak malzemeler arasında 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanlar da bulunacak.

Devam Eden Destek

Açıklamada, bu yardım paketinin 2021 yılının ağustosundan bu yana Pentagon envanterlerinden sağlanan 70. ekipman dilimi olduğu belirtilerek, ABD'nin Ukrayna'nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: Tartışmalar ve Öneriler
2
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
3
Alanya'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Eşini Hayatından Etti
4
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler
5
Manisa'da PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı
6
Saadet Partisi'nden Bakan Tekin'e Laiklik Tepkisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı