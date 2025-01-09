ABD, Ukrayna'ya 500 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunuyor

ABD, Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir askeri güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:55
ABD, Ukrayna'ya 500 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunuyor

ABD'nin Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya yönelik önemli bir askeri destek paketi açıkladı. 500 milyon dolarlık bu yeni güvenlik yardımı, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan resmi açıklamada, yardım paketinin hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve F-16 jetlerinin desteklenmesini sağlayacak ekipmanlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede malzeme içerdiği belirtilmiştir.

Kapsamlı yardım içeriğinde, AIM-7, RIM-7 ve AIM-9M hava savunma füzeleri yer alırken, aynı zamanda zırhlı köprüleme sistemleri ve iletişim ile ulaşım malzemeleri gibi kritik malzemeler de bulunmaktadır.

Açıklamada, bu yardım paketinin, Biden yönetimi tarafından Ağustos 2021'den beri Ukrayna'ya yapılan 74'üncü ekipman dilimi olduğu vurgulanmıştır.

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