ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yaklaşık 988 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını bildirdi. Bakanlık, bu yardımın detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, askeri yardımın, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamayı hedeflediği belirtildi. Yardımın, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yeni güvenlik yardımı paketinde, roket sistemleri ve insansız hava sistemleri gibi kritik unsurların bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda, bu yardımla birlikte verilen HIMARS füzeleri, tanklar ve zırhlı araçlar da dikkat çekti.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 22. USAI yardım paketini sunduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD'nin yaklaşık 50 müttefik ve ortağıyla birlikte Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceği de belirtildi.