ABD, Ukrayna'ya Verdiği Uzun Menzilli Füzelerin Kullanımına Dair Politikasını Sürdürüyor

ABD'nin Sürdürülen Politikası

Beyaz Saray, Ukrayna'ya gönderilen uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımını sınırlandıran politikasını sürdürdüğünü açıkladı.

John Kirby'nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği basın brifinginde güncel durum ve tartışmalar hakkında bilgi verdi.

Kirby, "Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesine dair yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler ve Beklentiler

Bu açıklama, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek toplantı öncesinde geldi. Kirby, bu toplantıda füzelerin kullanım kısıtlamalarıyla ilgili bir politika değişikliği beklemediklerini vurguladı.

Biden, daha önce yaptığı bir açıklamada, uzun menzilli füzelerin kullanım kısıtlamalarını kaldırabileceklerine dair imalarda bulunmuştu. Bu durum, Kremlin'in füzelerin kaldırılması halinde karşılık verecekleri yönündeki açıklamalarını gündeme getirdi.

Kirby, bu tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Ukrayna'ya ne verip vermeyeceğimizle ilgili kararları kendimiz alırız." dedi.