ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'i Ziyaret Edecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Çin'i Ziyaret Ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gelecek hafta Çin'i ziyaret edecek. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönetimi ve iletişim kanallarının sağlamlaştırılması amacıyla gerçekleştirilmekte.

Görüşmelerin Detayları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, yaptığı açıklamada Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geleceğini duyurdu. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Stratejik Diyalog

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Mao Ning ise, bu görüşmenin Çin-ABD stratejik diyaloğunun yeni bir turunu başlatacağını belirtti. Sullivan, daha önce Vang Yi ile 2021'de Zürih, 2022'de Roma, 2023'te Viyana ve 2024'te Bangkok'ta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişti.

Gündemdeki Konular

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu toplantıda, fentanil kaçakçılığının önlenmesi gibi konuların yanı sıra, Tayvan'ın geleceği üzerinde de tartışmalar yapılması bekleniyor. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın son kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi de mümkün görülen bir durum olarak öne çıkıyor; iki lider en son 2 Nisan'da telefon görüşmesi yapmıştı.