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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çin'e Ziyaret Planlıyor

Jake Sullivan, Çin'i ziyaret ederek önemli görüşmeler yapmayı hedefliyor. Ziyaretin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:36
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çin'e Ziyaret Planlıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Önemli Ziyareti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceği iddiaları gündeme geldi. Bu konuda bilgi veren Amerikalı yetkililer, Sullivan'ın Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile önemli görüşmeler yapmayı planladığını belirtti.

Görüşmelerin Amacı

Sullivan ve Vang arasındaki bu üst düzey görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması muhtemel olan bir toplantı için zemin hazırlayacağı ifade ediliyor. Ancak ziyaretin ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.

Geçmişteki Temaslar ve İlişkiler

Jake Sullivan, daha önce 27 Ocak 2023 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok’ta Vang ile bir araya gelmişti. Bu görüşmede, Çin-ABD ilişkilerindeki hassas konuların nasıl ele alınması gerektiği üzerinde samimi ve verimli bir iletişim sağlanmıştı. Ayrıca, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde de Viyana'da Yüksek İrtifa balonunun neden olduğu kriz sonrası ilk üst düzey görüşme gerçekleştirilmişti.

Taraflar, bu krizin ardından ilişkileri yeniden canlandırma çabalarını sürdürdü ve bu bağlamda Biden ile Şi'nin 15 Kasım 2023 tarihinde ABD'nin San Francisco’sinde bir araya gelmesi planlanıyor.

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