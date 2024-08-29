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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çinli General Cang ile Görüştü

Jake Sullivan, Çin'de üst düzey askerle görüşerek iki ülke arasındaki askeri iletişimin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:05
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çinli General Cang ile Görüştü

ABD ve Çin Arasındaki Askeri İletişim Yeniden Canlanıyor

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı Çin ziyaretinde, ülkenin en yüksek askeri yetkilisi olan Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, Sullivan, bu görüşmede iki ülkenin rekabetinin çatışmaya veya düşmanlığa dönüşmesini önlemenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Taraflar, ABD ile Çin arasındaki üst düzey diplomasi ve açık iletişim kanallarının sürdürülmesi gerektiği konusunu da ele alarak, kesintiye uğrayan Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin yakında yapılması gerektiği üzerinde anlaştılar.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi Üzerine Vurgular

Sullivan, toplantı sırasında Tayvan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki barış ve istikrarın önemine bakarak, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer serbestisine olan bağlılığını yineledi.

Endişeler ve Astreformlar

Çin'in Rusya ile savunma sanayi alanındaki ilişkilerine dair endişelerini de dile getiren Sullivan, siber uzaydaki gerginliklerin artırılmaması ve hesap hatalarından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının gerekliliğini vurguladı.

Askeri İletişim Görüşmeleri

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Çin tarafından sert tepkiyle karşılanmış ve bu durum, iki ülke arasındaki askeri iletişimi etkileyen birçok görüşmenin iptal edilmesine yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde askeri iletişimi yeniden başlatma kararı almışlardı.

Askeri Diyaloğun Yeniden Başlaması

Bu kararın ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, 21 Aralık 2023'te Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, askeri iletişimin kesildiği Ağustos 2022'den bu yana gerçekleşen ilk üst düzey temas oldu.

Sonrasında, Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri'nin 8-9 Ocak'ta Washington'da, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ise 3-4 Nisan'da Hawaii'de yapılması planlandı.

Çin'in Üst Düzey Askeri Temsilcisi

General Cang, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliyle görüşen en kıdemli Çinli askeri yetkili oldu. Daha önce, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşları arasında görüşmeler yapılmıştı.

Çin'deki Merkezi Askeri Komisyonun Başkan Yardımcısı olan bu iki general, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'ndan daha üst düzey konumda yer almaktadır.

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