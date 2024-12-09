ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e Ziyaret Gerçekleştirecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'i Ziyaret Edecek

Washington, DC – ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye ve Lübnan'daki son gelişmeleri tartışmak amacıyla 11 Aralık'ta İsrail'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Sullivan'ın ilk durağı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yapılacak görüşmeler olacak. Görüşmelerde, Suriye'deki son olaylar ve Lübnan'da 27 Kasım'da varılan ateşkes hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası müzakereleri de ele alınacak konular arasında yer alıyor. Sullivan'ın bu ziyareti, bölgedeki gerginliklerin azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Henüz resmi makamlardan ziyarete dair bir açıklama yapılmadığı belirtildi.