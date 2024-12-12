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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye Saldırılarını Savundu

Jake Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savunarak Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes için hazır olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:27
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye Saldırılarını Savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye Saldırılarını Savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Baas rejiminin düşüşünün ardından İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları değerlendirerek, Tel Aviv'in kendini korumaya çalıştığını savundu. Sullivan, bu açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Orta Doğu'da Yeni Güç Dengeleri

Sullivan, görev süresince 7 kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirterek, "Orta Doğu'daki güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını" ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takası Çağrısı

İsrail ile Hamas arasında yapılacak bir esir takasına ve Gazze'de ateşkese varılmasının önemli olduğunu vurgulayan Sullivan, “Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin eve getirilmesinin zamanı geldi.” dedi. Netanyahu’nun bu konular için ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinden önce anlaşmaya hazır olduğunu da dile getirerek, “(Netanyahu) Anlaşmaya hazır.” ifadesini kullandı.

Suriye Üzerine Açıklamalar

Sullivan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 7 Aralık'tan sonra İsrail'in Suriye’ye düzenlediği saldırılara değindi. Sullivan, İsrail ordusunun bu saldırılarla “hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olarak İsrail’i veya diğer ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını” iddia etti.

Geçici İşgal İddiası

Ayrıca, Sullivan, İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Teplerindeki tampon bölgeye girmesi hakkında, işgalin geçici olmasını beklediklerini ve dezenformasyonların karşısında “Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu” belirtti.

Katar ve Mısır Ziyareti

Son olarak, Sullivan, İsrail’in ardından esir takası müzakereleri için Katar ve Mısır'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

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