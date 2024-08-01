ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Takas Operasyonunda Müttefiklere Teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Müttefiklere Teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gerçekleştirdiği takas operasyonunu değerlendirirken, sürecin karmaşık müzakerelerle dolu olduğunu ve bu noktada ABD’ye destek veren müttefiklere derin bir minnet duyduklarını ifade etti.

Beyan ve Teşekkür

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, takas operasyonunun, Başkan Joe Biden yönetiminde yeniden canlandırılan uluslararası ittifakların somut bir örneği olduğunu vurguladı. "Bu sonuca ulaşmak için karmaşık müzakerelerde bize destek olan müttefiklerimize derinden minnettarız. Başkan Biden, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye liderlerine kişisel olarak teşekkür etmek için bağlantıya geçmeye çalışıyor," diyerek destek veren ülkelerin önemini dile getirdi.

Geçiş Süreci ve Duygusal Anlar

Sullivan, takas edilen bazı kişilerin bu akşam ABD’ye ulaşmasının beklendiğini belirtirken, basın toplantısı esnasında duygusal anlar yaşadı. Kendisini tutmaya çalışarak yutkundu ve gözyaşlarını gizlemeye çalıştı.

Ukrayna Sorunu ve Diplomasi

Rusya ile gerçekleştirilen takas anlaşmasının Ukrayna konusundaki görüşmelere olası yansımaları hakkında bir soru üzerine Sullivan, "Rehine ve tutuklu müzakereleri ile Ukrayna'daki savaş arasındaki potansiyel diplomasi arasında bir direkt bağlantı görmüyoruz. Bu meseleler farklı kulvarlarda ilerliyor," ifadesini kullandı.

MİT'in Tarihi Takas Operasyonu

MİT, bugünde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştır.