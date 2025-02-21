ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna ile Maden Anlaşması Yakında İmzalanacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:04
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna ile Maden Anlaşması Yakında İmzalanacak

Ukrayna ile Maden Anlaşması Yolda

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını ifade etti. Waltz, bu konu hakkında Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Waltz, medyada dolaşan yanlış bilgilere dikkat çekerek, geçen eylülde Zelenskiy'nin "ABD bize yatırım yapacaksa, gelin birlikte bir ortaklığa gidelim" önerisinde bulunduğunu belirtti. Ancak, bu dönemde maden anlaşmasına yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini savundu.

Waltz, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yapıcıydı ve Hazine Bakanımızı Kiev'e kadar gönderdi. Ancak, Ukrayna'dan gelen eleştiriler medyada yer aldı. Devlet Başkanı Zelenskiy çok kısa vadede bu maden anlaşmasını imzalayacaktır. Bu anlaşma, Ukrayna'nın yararına olacaktır" şeklinde konuştu.

Uluslararası Diplomasiye Vurgu

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere Avrupa'nın habersiz olduğu iddialarını yalanlayan Waltz, Trump yönetimindeki yetkililerin Avrupalı muhataplarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'da görüşmeler yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Çin Tehditine Dikkat Çekti

Waltz, ABD Başkanı Trump'ın Çin tehdidinin farkında olduğunu ve bu konuda somut adımlar attığını belirtti. Trump'ın ulusal güvenlik kurumlarının yönünü değiştirdiğini vurguladı.

Barış Ödülü ve Terörizm Üzerine Açıklamalar

Waltz, tüm bu gelişmelerin sonunda Nobel Barış Ödülü'nü Donald J. Trump'ın isminin yanına koyacaklarını ifade etti. Ayrıca, Hamas'ı en kötü terörist gruplardan biri olarak tanımlayarak, "DEAŞ'tan ve El Kaide'den hiçbir farkları yoktur ve kesinlikle yok edilmelidirler" ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
4
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
5
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!