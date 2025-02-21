ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna ile Maden Anlaşması Yakında İmzalanacak

Ukrayna ile Maden Anlaşması Yolda

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını ifade etti. Waltz, bu konu hakkında Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Waltz, medyada dolaşan yanlış bilgilere dikkat çekerek, geçen eylülde Zelenskiy'nin "ABD bize yatırım yapacaksa, gelin birlikte bir ortaklığa gidelim" önerisinde bulunduğunu belirtti. Ancak, bu dönemde maden anlaşmasına yönelik bir ilerleme kaydedilemediğini savundu.

Waltz, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yapıcıydı ve Hazine Bakanımızı Kiev'e kadar gönderdi. Ancak, Ukrayna'dan gelen eleştiriler medyada yer aldı. Devlet Başkanı Zelenskiy çok kısa vadede bu maden anlaşmasını imzalayacaktır. Bu anlaşma, Ukrayna'nın yararına olacaktır" şeklinde konuştu.

Uluslararası Diplomasiye Vurgu

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere Avrupa'nın habersiz olduğu iddialarını yalanlayan Waltz, Trump yönetimindeki yetkililerin Avrupalı muhataplarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'da görüşmeler yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Çin Tehditine Dikkat Çekti

Waltz, ABD Başkanı Trump'ın Çin tehdidinin farkında olduğunu ve bu konuda somut adımlar attığını belirtti. Trump'ın ulusal güvenlik kurumlarının yönünü değiştirdiğini vurguladı.

Barış Ödülü ve Terörizm Üzerine Açıklamalar

Waltz, tüm bu gelişmelerin sonunda Nobel Barış Ödülü'nü Donald J. Trump'ın isminin yanına koyacaklarını ifade etti. Ayrıca, Hamas'ı en kötü terörist gruplardan biri olarak tanımlayarak, "DEAŞ'tan ve El Kaide'den hiçbir farkları yoktur ve kesinlikle yok edilmelidirler" ifadelerine yer verdi.