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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump'ın Kanada'yı İşgal Etme Planı Yok

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olması ile ilgili planlar yapmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:40
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump'ın Kanada'yı İşgal Etme Planı Yok

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olmasıyla ilgili ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Waltz, Trump'ın Kanada'yı işgal etme niyetinin bulunmadığını vurgulayarak, bu konuda herhangi bir planın olmadığını kaydetti.

Waltz, NBC News'e verdiği mülakatta Trump'ın dış politikaları hakkında detaylar verdi. Waltz, birçok Kanadalının 'düşük vergili' bir ülkede yaşama arzusunu dile getirerek, “Kanada'yı işgal etmekten bahsediyorsanız, böyle bir plan olduğunu zannetmiyorum” ifadesini kullandı.

Trump'ın Politikaları ve Ukrayna Savaşı

Waltz, Trump'ın Grönland’ın satın alınması, Panama Kanalı’nın ABD’ye verilmesi ve Kanada’nın 51. eyalet olması konularını, ABD liderliğinin yeniden onaylanması olarak değerlendirdi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, bazı yüksek düzeydeki yetkililerin önümüzdeki günlerde Avrupa’ya giderek savaşın sonlanmasına yönelik görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Waltz, Rusya'nın ekonomik durumunun zayıf olduğunu belirterek, Trump’ın Rusya’ya yönelik tarife ve yaptırımlar uygulayacağına dair ifadelerde bulundu. Ancak bu olası yaptırımların uygulama tarihine dair herhangi bir bilgi vermedi.

USAID Tartışmaları

Waltz, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardım programlarının kesilmesiyle ilgili de değerlendirilmelerde bulundu. Diğer bir program sunucusu ile yapılan mülakatta, Waltz, USAID'in faaliyetlerinin sonlandırılmasının Rusya ve Çin'in dünya üzerindeki etkisini artıracağına yönelik bir fırsat oluşturmayacağı yanıtını verdi.

Bunun yanı sıra, Trump yönetimi, 21 Ocak'ta dış yardımlara yönelik bir kararname imzalayarak, dış kalkınma yardımlarının durdurulacağını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da bu yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

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