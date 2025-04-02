ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilileri Gmail Üzerinden Hükümet İşlemlerini Görüşüyor mu?

Gizlilik Endişeleri ve Gmail Kullanımı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) üyelerinin, hükümet işlerini Gmail hesapları üzerinden görüştüğü iddiası Washington Post'un (WP) haberine yansıdı. E-postalar ve 3 ayrı yetkili ile gerçekleştirilen görüşmeler, bu durumun detaylarını gözler önüne serdi.

Hassas Bilgilerin Paylaşımı

İncelenen e-posta yazışmaları, Waltz'un üst düzey yardımcılarından birinin, başka bir kurumda çalışan meslektaşlarıyla “askeri pozisyonlar ve devam eden çatışmalarla ilgili silah sistemlerini” kapsayan oldukça teknik konular için Gmail kullandığını ortaya koydu. Bu yazışmalarda, Waltz'un Gmail hesabının kullanıldığı, diğer meslektaşlarının ise devlet hesaplarıyla işlem yaptığı gözlemlendi.

Değerlendirmeler ve Açıklamalar

Yetkililer, Waltz'un Gmail hesabına program ve diğer çalışma belgeleri gibi az hassas bilgiler gönderildiğini aktardı. Ancak NSC Sözcüsü Brian Hughes, Waltz'ın gizli bilgileri açık bir hesaptan göndermediğini ve böyle bir davranışı asla sergilemeyeceğini vurguladı. Hughes, Waltz'ın eski bağlantılarından gelen işle ilgili materyalin federal kayıt yasalarına uygun olarak hükümete tahsis edilen e-posta adresine eklenerek gönderildiğine dikkat çekti.

Uzmanlar Ne Dedi?

Uzmanlar, üst düzey hükümet yetkililerinin iletişimlerinin açık e-posta hesapları üzerinden yürütülmesinin ризикli olduğunu ifade ediyor. Electronic Frontier Foundation Siber Güvenlik Direktörü Eva Galperin, "GPG (gizlilik koruması) kullanmadığınız sürece, e-posta uçtan uca şifrelenmez ve bir mesajın içeriği birçok noktada ele geçirilebilir ve okunabilir." şeklinde uyarıda bulundu.

Askeri Planların Duyurulması

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir Signal grubuna eklendiğini ve burada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'e yapılacak askeri saldırıların detaylarını paylaştığını açıkladı. Goldberg, bu durumu "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'deki yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." şeklinde ifade etti.

ABD yönetimi ise Samuel Goldberg’ün hiçbir savaş veya saldırı planına erişimi olmadığını savunarak, medyayı yanıltma çabalarında bulunmakla eleştiriyor.