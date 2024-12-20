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ABD, Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze Raporuna Katılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze'de soykırım iddialarına katılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:09
ABD, Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze Raporuna Katılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım işlediğine ilişkin raporuna katılmadıklarını bildirdi. Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu ile ilgili sorularını yanıtladı.

Patel, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i soykırımcı olarak nitelendiren tanımlamalarına yönelik olarak, "Böyle bir raporun sonuçlarına katılmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de soykırım iddialarını asılsız bulmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tür sivil toplum örgütlerinin hayati rolünü kabul ettiklerini, ancak bu terimin bu bağlamda geçerli olmadığına inandıklarını vurguladı.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, 5 Aralık'ta yayımladığı raporda, "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediği" iddiasında bulunmuştu.

Esed Rejiminin Suçları

Patel, Esed rejiminin Suriye'de sivillere yönelik işkencelerine de değinirken, "Esed rejimi, uzun zamandır insanları gözaltında tutmakta, yok etmekte, işkence edip öldürmektedir." diye belirtti. Esed rejiminin düşmesinin, temel bir adalet eylemi olduğunu ifade eden Patel, bu durumun Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Patel, Suriye'den kaçtıktan sonra Esed'in işlediği suçların araştırılmasına yönelik karşılaşılan zorluklara da dikkat çekti. Suriye'nin geleceğine odaklandıklarını söyleyen Patel, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail'i kapsayan bir altyapı kurma amacı güttüklerini belirtti.

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