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ABD, Uluslararası Af Örgütü'nün 'İsrail Gazze'de Soykırım İşliyor' İddiasını Reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i suçlayan raporunu kabul etmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:34
ABD, Uluslararası Af Örgütü'nün 'İsrail Gazze'de Soykırım İşliyor' İddiasını Reddetti

ABD, İsrail Hakkındaki Soykırım İddialarını Reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği iddiasını gündeme getiren raporu kabul etmediklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki mevcut durumu ve Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i suçladığı raporu değerlendirerek, “Raporla ilgili haberleri gördüm, böyle bir raporun ulaştığı sonuçlara katılmıyoruz. Soykırım iddialarının asılsız olduğunu daha önce söylemiştik” ifadelerini kullandı.

Patel, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların Gazze'deki insani durumu hakkında bilgi sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını kabul etmesine rağmen, soykırımla ilgili sonuçlara katılmadıklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, “Gazze'deki insani durum ile ilgili sahip olduğumuz endişeleri değiştirmeyen soykırımla ilgili bu bulgulara katılmıyoruz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Raporda Dikkat Çeken İfadeleri

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyduğuna dair bulgular yer alıyor. Örgütün başlığı 'Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı' şeklinde olan raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı saldırıların hesap vermeden sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Bu rapor, Gazze'deki saldırıların yarattığı can kaybı ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirmenin yanı sıra, uluslararası hukuk ile yasaklanmış eylemlerinin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etmiştir. Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesine gerek olmadığını belirten raporda, sadece soykırım niyetinin yeterli olduğu vurgulanmaktadır.

Rapor, 7 Ekim 2023 ile Temmuz 2024 döneminde Gazze'deki olayları incelemekte, 212 kişi ile görüşmeler yapılmakta ve uydu fotoğrafları gibi görsel kanıtlar değerlendirilmiştir. Raporda, İsrailli hükümet ve askeri yetkililerin açıklamaları da ele alınmış ve bu açıklamalara ilişkin raporlar, İsrail'e sunulmuş ancak yanıt alınamamıştır.

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