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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Çalışanları İzine Çıkarıldı

USAID, Trump'ın dış yardımları durdurma kararnamesinin ardından bazı çalışanlarını izne çıkardı ve işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:21
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Çalışanları İzine Çıkarıldı

ABD'de Dış Yardımlar Taramada: USAID Çalışanları Etkileniyor

ABD'nin insani yardım alanındaki lider kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Donald Trump tarafından dış yardımların durdurulmasına ilişkin çıkan kararnamenin etkisiyle çalışanlarını izne çıkardı ve bazı önemli pozisyonlarda işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

İdari İzin ve İşten Çıkarma Süreci

Adının açıklanmasını istemeyen USAID yetkilileri, Associated Press ile yaptıkları görüşmede, Dışişleri Bakanlığının yardımların durdurulmasına yönelik talimatları sonrasında idari izin ve işten çıkarmaların gerçekleştiğini bildirdi. Kurumdaki iş gücünün neredeyse yarısını oluşturan bir grup yetkili, özellikle mali yardım, lojistik ve veri analizi gibi kritik alanlarda görev yapmaktaydı.

Yetkililer, yardımları durdurulan USAID çalışanlarına bazı programlar için muafiyet talep etme hakkı tanındığını belirtirken, bu hakkı kullanan 56 çalışanın izne çıkarıldığını ifade etti. Çalışanların çoğunun, muafiyet talep eden programlar üzerinde inceleme yaparak gerekli dilekçeleri hazırlayan avukatlar olduğu aktarılıyor.

Trump'ın Dış Yardımları Gözden Geçirme Kararı

Trump, 21 Ocak’ta göreve başlar başlamaz bir kararnama imzalayarak dış kalkınma yardımlarını askıya aldı. Kararnamede, dış yardımların tüm bakanlık ve kurumlar tarafından gözden geçirilmesi amacıyla 90 günlük bir inceleme süreci başlatıldığı belirtilmişti. Bu durum, USAID'in dış yardımlarla ilgili geleceğini belirsiz hale getirmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı muafiyet dilekçelerini yeterli detayda bulmadığı için reddederken, bazı dilekçelerin ise mali yükü nedeniyle incelenmeye alındığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını 'endişeyle' karşıladığını ifade etti.

Sonuçlar ve Gelecek Belirsizliği

Hangi yardım programlarının devam edeceği konusundaki hukuki belirsizlik, diğer ülkelerdeki insani yardım çabalarını olumsuz etkileyebilir. Dış yardımların askıya alınması sonrasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayati insani yardımların sürdürülmesi için ek feragat talebini 30 Ocak'ta onayladı.

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