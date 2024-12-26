ABD Üniversiteleri, Uluslararası Öğrencileri Trump'ın Göreve Başlamasından Önce Dönmeye Çağırdı

ABD Üniversitelerinden Kritik Uyarı

ABD'de bazı üniversiteler, Donald Trump'ın geçmişte uyguladığı seyahat ve vize yasaklarından endişe ederek uluslararası öğrencilerine "Trump göreve başlamadan kampüse dönün" çağrısı yapıyor.

Endişeler Giderek Artıyor

ABD, 1,1 milyon uluslararası öğrenciyi barındırdığı için, bu eğitim kurumları Trump'ın görevi devraldıktan sonraki olası gelişmelere karşı önlemler alıyor. New York Üniversitesi (NYU), Cornell Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerin yönetimleri, öğrencilerini bu süreçte bilgilendiriyor.

Kampüse Dönüş Çağrısı

Halen kış tatilinde olan uluslararası öğrenciler, 20 Ocak 2025'te gerçekleşecek yemin töreninden önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyarılıyor. Yönetimler, Trump'ın yeniden seyahat ve vize yasakları getirme ihtimaline vurgu yaparak, öğrencilerden kampüse dönmelerini istiyor.

Geçmişte Yaşanan Zorluklar

2017 yılında başkanlık görevine başladığında, Trump, nüfuslarının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülkeden ABD’ye girişleri kısıtlamış ve bu durum birçok öğrencinin yurt dışında mahsur kalmasına yol açmıştı. Seçim kampanyası sırasında, Trump, düzensiz göçmen sorununa ilişkin sınırların kapatılmasını ve mevcut seyahat yasaklarının güçlendirilmesini istemişti.

Uluslararası Öğrenci İstatistikleri

ABD Dışişleri Bakanlığınca desteklenen Open Doors projesine göre, 2023-24 akademik yılında 1,1 milyonun üzerinde öğrenci, ABD'deki üniversite ve kolejlere kayıt yaptırdı. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı Hindistan, ardından Çin ve Güney Koreden geliyor. Hint ve Çinli öğrencilerin sayısı, ABD’deki tüm uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasını oluşturuyor.