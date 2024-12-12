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ABD Üniversiteleri, Uluslararası Öğrencileri Trump'ın Seyahat Yasağına Karşı Uyarıyor

Üniversiteler, uluslararası öğrencilere Trump'ın göreve başlamasından önce ülkelerine dönme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:27
ABD Üniversiteleri, Uluslararası Öğrencileri Trump'ın Seyahat Yasağına Karşı Uyarıyor

ABD'deki birçok üniversite, kış tatili için ülkelerine gidecek uluslararası öğrencilere, başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce kampüse dönmeleri tavsiyesinde bulundu. Aralarında Harvard ve Cornell gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinin de bulunduğu okullar, tavsiyelerini internet sitelerinden yayımladı.

Amerika'da öğrenciler bu hafta final sınavlarını tamamlayıp kış tatiline çıkmaya hazırlanırken, üniversite yönetimleri tatillerini ülkesinde geçirecek uluslararası öğrencilere "Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan dönmeleri" uyarısı yaptı. Cornell Üniversitesi Küresel Öğrenme Ofisi, internet sitesinde, Trump'ın ilk döneminde uygulamaya koyduğu seyahat yasağının göreve başladıktan kısa süre sonra tekrar yürürlüğe girmesinin "muhtemel" olduğunu belirtti.

Sitede, "Yasağın ilk Trump yönetiminde hedef alınan ülkelerin vatandaşlarını kapsaması muhtemel. Bu ülkeler arasında Kırgızistan, Nijerya, Myanmar, Sudan, Tanzanya, İran, Libya, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela, Yemen ve Somali yer alıyor. Bu listeye yeni ülkeler eklenebilir, özellikle Çin ve Hindistan." ifadelerine yer verildi.

Harvard Üniversitesi de "Kış Seyahati İçin Temel Bilgiler" başlığıyla yayımladığı tavsiyede, öğrencilere planlarını 20 Ocak'tan önce dönecek şekilde yapmaları çağrısında bulundu. Tavsiyede, öğrencilere sınırda ve evrak işlerinde yaşanabilecek gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Bu arada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Massachusetts Amherst, Pennsylvania ve Wesleyan üniversiteleri de sitelerinde benzer tavsiyeler yayımlandı.

Trump'ın Seyahat Yasağı

ABD Başkanı seçilen Trump, ilk başkanlığı döneminde nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeden ABD'ye girişlere kısıtlamalar getirmiş, bu politikası nedeniyle o sırada yurt dışında bulunan binlerce öğrenci mahsur kalmıştı. Trump, bu yıl seçim kampanyaları sırasında, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili sınırları kapatmayı ve söz konusu "seyahat yasağını" daha da güçlendirerek geri getirmek istediğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca kısmen finanse edilen bir veri projesi olan Open Doors'a göre, 2023-24 akademik yılında, ülke dışından 1,1 milyondan fazla öğrenci ABD'deki kolej ve üniversitelere kayıt yaptırdı. ABD'de Hindistan'dan gelen öğrenciler çoğunlukla ilk sırada yer alırken, onu Çin ve Güney Kore takip ediyor. Hindistan ve Çinli öğrencilerin toplamı, ABD'deki tüm uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

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