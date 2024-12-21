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ABD, Vanuatu'ya Seyahat Uyarısını Üçüncü Seviyeye Yükseltti

ABD, 17 Aralık'taki 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Vanuatu'ya seyahat uyarısını üçüncü seviyeye çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:49
ABD, Vanuatu'ya Seyahat Uyarısını Üçüncü Seviyeye Yükseltti

ABD, Vanuatu'daki Deprem Sonrası Seyahat Uyarısını Yükseltti

17 Aralık tarihlerinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı Pasifik ülkesi Vanuatu'ya yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, seyahat uyarısını üçüncü seviyeye çıkardığını duyurdu.

Altyapı Zarar Gördü

Açıklamada, depremin ardından Vanuatu'daki altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi. ABD vatandaşları için önemli bir hatırlatma yapılırken, "Vanuatu'ya seyahat etmeyi tekrar gözden geçirmelidir" ifadesi kullanıldı.

Deprem Detayları

Vanuatu'da meydana gelen deprem, başkent Port Vila'nın yaklaşık 30 kilometre açıklarında ve yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu felaket sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başbakan Acil Durum İlan Etti

Vanuatu Başbakanı Charlot Salwai, durumu değerlendirmek üzere acil durum ilan etti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

ABD’de seyahat uyarıları, dört seviyeye ayrılmakta olup, dördüncü seviye seyahat edilmemesi gerektiği anlamına geliyor. Şu an Vanuatu, üçüncü seviye uyarısında bulunuyor.

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